Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati/ Storia finita dopo 5 mesi: scoop di Novella 2000

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzon: storia finita

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati. E’ questo lo scoop esclusivo di Novella 2000 e che arriva dopo giorni di rumors e indiscrezioni sulla presunta crisi di coppia che, secondo alcune indiscrezioni riportate sul web, sarebbe cominciata dopo il viaggio in Argentina. Secondo quanto fa sapere in esclusiva il settimanale diretto da Roberto Alessi, pare che la storia tra Belen ed Elio sarebbe finita dopo cinque mesi di idillio.

Belen Rodriguez mamma innamorata di Luna/ Sorrisi e giochi al parco: di Elio Lorenzoni non c'è traccia

L’indiscrezione sulla rottura tra la showgirl argentina e l’imprenditore è giunta alla redazione di Novella 2000 da una fonte anonima direttamente da Brescia, città in cui Elio vive e lavora e dove Belen, nel corso degli ultimi mesi, sarebbe stata vista più volte e dove, fino a qualche mese fa, si vociferava che potesse trasferirsi per vivere più serenamente la sua storia d’amore.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati?/ L'ipotesi di Fabrizio Corona: "Lei è libera e felice"

L’indiscrezione di Novella 2000 sulla presunta rottura tra Belen ed Elio Lorenzoni

“La storia d’amore tra Belen Rodriguez e l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni pare essere giunta al capolinea. L’indiscrezione anonima ci arriva da Brescia , contattati in redazione da una persona molto vicina all’imprenditore”. Con queste parole, Novella 2000 annuncia in esclusiva la presunta fine della relazione tra Belen ed Elio che, da diversi giorni, non si mostrano insieme sui social.

Lo scoop di Novella 2000 arriva poche ore dopo l’indiscrezione di Fabrizio Corona che parlava di una Belen felice e serena. Da parte della Rodriguez, sullo scoop di Novella 2000, non è arrivato alcun commento. Nel frattempo, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto in cui Belen appare serena insieme alla figlia Luna.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: "Com'è cominciata la crisi"/ Scenate social ed ex: "A lui non è piaciuto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA