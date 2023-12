Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: sorrisi a cena con Mara Venier/ Mano nella mano per Roma e…

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni innamorati a Roma

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni innamorati nella notte romana nelle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 6 dicembre. La showgirl argentina, per rilasciare l’intervista a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 3 dicembre, è arrivata a Roma il giorno precedente accompagnata proprio dal fidanzato Elio. Il settimanale Chi ha così pubblicato le foto della cena che la coppia si è concessa con Mara Venier e che era stata documentata dalle stesse protagoniste sui social.

Nelle foto pubblicate da Chi, Belen appare sorridente e serena accanto ad Elio Lorenzoni con cui ha scelto di ricominciare dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La coppia, così, appare sorridente prima di salire nell’appartamento di Mara Venier e, a fine serata, viene fotografata nuovamente mentre torna in albergo.

Il futuro di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez ha così presentato Elio Lorenzoni a Mara Venier che, nel corso dell’intervista, le ha detto: “È un uomo perbene”. Proprio nell’intervista rilasciata ai microfoni della conduttrice di Domenica In, Belen ha confermato l’intenzione non solo di chiudere definitivamente il capitolo del suo matrimonio con Stefano De Martino chiedendo il divorzio, ma anche la volontà di sposare Elio Lorenzoni.

Belen, inoltre, non ha nascosto il suo grande desiderio di maternità e chissà se in futuro, oltre alla nozze, deciderà di allargare ancora la famiglia con l’uomo con cui ha deciso di ricominciare dopo un periodo difficile.

