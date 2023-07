Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno insieme?/ Lo scoop del “trasferimento” in hotel

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, dagli scatti rubati alla “fuga” in hotel

Il mondo del gossip e della cronaca rosa si è letteralmente infiammato per le ultime notizie che riguardano Belen Rodriguez. Negli scorsi giorni si è parlato con insistenza non solo del presunto divorzio imminente da Stefano De Martino ma anche della possibile nuova fiamma. La showgirl argentina – come racconta Il Fatto Quotidiano, che cita le foto pubblicate dal settimanale Chi – è stata avvistata in compagnia di Elio Lorenzoni in atteggiamenti piuttosto complici.

Guenda Goria, frecciata a Belen Rodriguez/ La frase ironica sulla vita sentimentale della showgirl

Sul presunto flirt tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è però spuntato anche un nuovo retroscena. Sempre il sito del quotidiano riporta infatti lo scoop lanciato da The Pipol Gossip su Instagram. Pare infatti che la showgirl argentina abbia deciso di lasciare la sua abitazione di Brera (Milano), per trasferirsi in un noto hotel della città. L’intento – spiega la pagina – sarebbe quello di evitare gli occhi indiscreti dei paparazzi per trascorrere del tempo proprio con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez, prossima al divorzio con Stefano De Martino?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Stefano De Martino, silenzio “social” dopo le indiscrezioni su Belen Rodriguez

“Clamoroso! Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di MIlano per sfuggire all’assedio dei paparazzi…”. Scrive così The Pipol Gossip su Instagram – come riporta Il Fatto Quotidiano – svelando poi che la “fuga” sarebbe legata alla necessità di incontrare il presunto nuovo fidanzato Elio Lorenzoni evitando nuovi scatti rubati. Chiaramente, tanto Belen Rodriguez quanto Stefano De Martino per il momento si sono affidati al silenzio social senza accennare minimamente alla possibile rottura in atto.

Elio Lorenzoni, chi è il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez/ Imprenditore bresciano e...

Stefano Martino – spiega il portale – ha trascorso alcuni giorni a Londra con il figlio Santiago e da diversi giorni pare essere particolarmente taciturno sui social. E’ lecito credere che il momento sia particolarmente delicato e dunque il conduttore voglia evitare un’ulteriore esposizione sui vari canali social. Chiaramente, siamo ancora nel merito dei retroscena e indiscrezioni; non è detto che la realtà dei fatti sia quella della separazione imminente nonostante gli indizi che riguardano Belen Rodriguez sembrino volgere verso quella direzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA