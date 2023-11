Belen Rodriguez: “Elio Lorenzoni lo vedevo come un amico”/ “Stiamo insieme da 5 mesi”, ma i fan…

Belen Rodriguez si sbilancia su Elio Lorenzoni: “Insieme da 5 mesi“

Dopo un periodo di assenza dai social, che ha allarmato e non poco i fan, Belen Rodriguez è ritornata attiva sui propri profili ufficiali. Su Instagram, in particolare, si fanno sempre più frequenti le dediche per il fidanzato Elio Lorenzoni, tra romantiche dichiarazioni e scatti che documentano la genesi del loro amore. L’ultimo post condiviso, in particolare, li vede complici e affiatati in uno scatto in bianco e nero, con a corredo una didascalia semplice ma che punta dritta all’essenziale: “Love u“.

Tuttavia, a destare la curiosità dei fan, è una risposta della showgirl ad uno degli innumerevoli commenti ricevuti sotto il post. Un follower le ha infatti chiesto: “È proprio un bel ragazzo, come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è“. La showgirl ha così risposto: “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già lì gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Sai, dal voler bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi“.

Belen Rodriguez, i fan avanzano sospetti sul riferimento temporale

Una risposta decisamente importante e a tratti inaspettata: in molti, infatti, non pensavano che Belen Rodriguez si sarebbe esposta in maniera così plateale, svelando soprattutto da quanto tempo dura la relazione con Elio Lorenzoni. Come da lei raccontato, dunque, la loro conoscenza ha origine 12 anni fa e sono sempre stati amici, sino a quando è scattato qualcosa che li ha portati ad innamorarsi. Tuttavia, ad insospettire e non poco una buona parte di fan, è il fatto che la coppia sia fidanzata da 5 mesi.

Un riferimento temporale che, a detta di molti, non quadra. 5 mesi fa, ovvero a giugno, la showgirl era protagonista di foto di coppia con Stefano De Martino, come la vacanza in barca alle Isole Pontine documentata dal conduttore su Instagram. Molti ritengono dunque che i conti sembrano non tornare e si sprecano le ipotesi.

