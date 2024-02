Belen Rodriguez Elio Lorenzoni perché si sono lasciati? Svelati i motivi/ Lei avvistata con ex Diletta Leotta

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati, indiscrezioni: “Lui usava storia per fini pubblicitari?”

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati. Dopo la turbolenta relazione con Stefano De Martino la showgirl argentina sembrava aver trovato la felicità con l’imprenditore ed invece dopo soli 5 mesi di relazione è naufragato tutto. Ma perché è finita tra Belen ed il nuovo fidanzato? A rivelare i presunti motivi della rottura ci ha pensato Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi spiegando che sarebbe stata una decisione presa dalla showgirl.

Nel dettaglio, infatti, il giornalista sostiene che Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati perché, come si legge: “È stata la showgirl a decidere di chiudere. L’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari.” Tuttavia, pare anche che a sua volta Lorenzoni non abbia apprezzato le recenti uscite della showgirl contro i suoi ex e padri dei suoi figli Stefano De Martino e Antonio Spinalbese. L’imprenditore avrebbe preferito mantenere un profilo basso non alimentando le polemiche e questo avrebbe portato ad una crisi tra i due.

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni? Chi è Giacomo Cavalli

Nonostante la storia d’amore con Elio Lorenzoni è appena finita, i ben informati sostengono che Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato. È il settimanale Chi ha lanciare lo scoop in esclusiva. Sembrerebbe infatti che Belen Rodriguez abbia una storia con l’ex fidanzato di Diletta Leotta, Giacomo Cavalli. I due infatti sono stati paparazzati mentre hanno trascorso una piacevole serata a Milano tra passeggiate e chiacchierate. Dopo una serata trascorsa con gli amici la showgirl è salita a casa di Cavalli uscendo un’ora dopo da una porta secondaria.

Insomma, Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Chi è Giacomo Cavalli? Il giovane è un modello che vive a New York ed è noto oer essere stato fidanzato con Diletta Leotta a lungo. Su di lui si hanno poche informazioni ma sembra che abbia già conquistato il cuore della showgirl argentina dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni. Tuttavia, per il momento, i diretti interessati tacciono.











