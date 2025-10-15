Belen Rodriguez, esplodono le voci in Rai: la showgirl verso la conduzione di Sanremo Giovani

Belen Rodriguez è pronta a rilanciarsi in Rai dopo la partecipazione a Ballando con le stelle dei giorni scorsi. In casa Rai proseguono i lavori per trovare qualcosa di adatto alla showgirl argentina, da poche ore diventata zia visto che la sorella Cecilia e Ignazio hanno messo al mondo la primogenita. Secondo Fanpage i lavori sarebbero in corso in questi giorni, con il conduttore Gianluca Gazzoli già sicuro di un posto alla guida di Sanremo Giovani. Il celebre presentatore di Passa dal BSMT sarà vicino a Belen Rodriguez:

“Il nome di Belén Rodriguez potrebbe quindi essere affiancato a quello di Gazzoli per una conduzione a due, così da riavvicinare la conduttrice, se pure da un palco secondario, a quel festival che l’aveva definitivamente lanciata 15 anni fa” spiega Fanpage riguardo al Festival di Sanremo che prenderà nei prossimi mesi e che potrebbe vedere Belen nel cast con un ruolo inedito.

Belen Rodriguez co-conduttrice di Sanremo 2026?

Belen Rodriguez sarà di scena sul palco del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti? Non è da scartare l’ipotesi di vedere la showgirl argentina tornare sul palco dove la sua popolarità esplode nel 2011, al fianco di Luca e Paolo e di Elisabetta Canalis nel Sanremo condotto da Gianni Morandi.

In Rai stanno cercando le opzioni migliori per il futuro di Belén Rodriguez, pronta a tornare nella tv di stato dalla porta principale, dopo aver preso parte anche all’Isola dei famosi che diete un gran boost alla sua carriera.

