Belen Rodriguez fatta fuori dai palinsesti Mediaset? / La verità della modella argentina

Belen Rodriguez conferma l’addio a Mediaset: la verità della modella argentina

Belen Rodriguez non é più un volto Mediaset, cosí come confermato dalle parti coinvolte, rispetto al rinnovo dei palinsesti della società di distribuzione TV e streaming rimasta orfana del capo fondatore, Silvio Berlusconi. Con la scomparsa del leader del partito politico Forza Italia, in casa Mediaset é prevista una nuova era per ciò che concerne il servizio di divulgazione TV e streaming di informazione e intrattenimento. Come trapelato all’Ad della rivoluzione apportata al Biscione, convenuta ai piani dirigenziali alti di Mediaset facenti capo a Pier Silvio Berlusconi, la modella argentina non sarà più alla conduzione dei programmi che l’hanno vista coprire il ruolo di primadonna tra i conduttori TV più influenti, Tu si que vales e Le iene.

Belen Rodriguez chiarisce la sua posizione, sul caso Mediaset

Una conferma del tutto inaspettata, diramatasi attraverso il web in questi primi giorni del corrente mese di luglio 2023, che, in particolare, giunge via social da parte della modella argentina, diretta interessata. Belen ha condiviso online un video che la ritrae al mare, con l’aggiunta di una caption sibillina, che gli utenti nel web leggono come una reaction ad una presunta bocciatura della argentina nei palinsesti Mediaset. “Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei”, è il messaggio pubblicato via Instagram.

E tra gli annessi commenti social, c’é chi tra gli utenti non a caso incalza Belen sull’annunciata grande assenza dalla società che l’ha tenuta sotto contratto per oltre un decennio. E la replica della argentina non tarda ad arrivare: “Mediaset? – fa sapere la sexy showgirl, chiarendo la sua posizione tra le parti coinvolte nel caso di gossip del momento -. Io me ne sono andata. Altre opportunità? Già le ho!”.

Insomma, ben al di là del chiacchiericcio mediatico che la vedrebbe bocciata in casa Mediaset, Belen Rodriguez tiene a rendere nota la sua scelta personale di lasciare il Biscione, a mezzo social. Quasi come a voler prendere le distanze dalla società che l’ha resa celebre al cospetto dell’occhio pubblico.

Nel frattempo, inoltre, fa rumore nel web anche la rissa che coinvolgerebbe Soleil Sorge e Oriana Marzoli.











