Belen Rodriguez festeggia 41 anni, ma spunta l'assenza di Ignazio Moser: ancora tensioni tra i due

Belen Rodriguez festeggia 41 anni, una festa speciale in compagnia dei suoi affetti. Ma non mancano le polemiche riguardo alla festa di compleanno che ha visto protagonista la showgirl argentina, insieme alla sorella Cecilia, i fan più attenti si sono però accorti dell’assenza di Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez che avrebbe accusato qualche tensione negli ultimi mesi. Alla reunion di famiglia Ignazio Moser è stato assente, pizzicato nelle stories di Instagram alle prese con una partita di padel e immortalata sui social.

“Feliz cumpleaños a mi! Non c’è cosa più bella per me che festeggiare con la famiglia, e con voi che siete per me anche un po’ la mia famiglia! E vi ringrazio per l’immenso affetto che ricevo sopratutto quando vi incontro per la strada!……. Chiedo serenità per tutti quanti in questo momento così delicato che il mondo sta vivendo. Vi voglio molto bene! Vostra, Belen” ha scritto la showgirl argentina in un post pubblicato su Instagram e travolto dall’affetto del pubblico e dei milioni di follower che non perdono occasione di seguirla.

Belen Rodriguez compie 41 anni: la festa con la famiglia

Mamma Veronica, papà Gustavo, i figli e la sorella Cecilia Rodriguez, Belen ha festeggiato in mezzo agli affetti più cari il suo compleanno. La modella e showgirl argentina ha dato occasione per confermare come la crisi di famiglia sia ormai roba superata.

Assente Ignazio Moser, in questo caso le tensioni resistono e non sono state superate da Belen e dal cognato. Era stato proprio il rapporto tra i due a minare anche il legame tra Belen e Cecilia, ma ora sembra tutto superato. La questione con Ignazio Moser però è un nodo ancora da sciogliere e anche i fan hanno notato.

