Belen Rodriguez finge un orgasmo in tv/ Momento hot alle Iene: Teo Mammucari…

Belen Rodriguez e il finto orgasmo alle Iene

Belen Rodriguez regala un momento bollente al pubblico delle Iene nel corso della puntata del 22 novembre. Tutto è accaduto quando è stato mandato in onda un servizio di Veronica Ruggeri. L’inviata dello show di Italia 1 ha intervistato una sessuologa chiedendole un parere su un particolare tipo di sex toy che promette di far raggiungere l’orgasmo alle donne nel giro di trenta secondi. Veronica Ruggeri ha poi proposto ad alcune influencer e donne dello spettacolo di provarlo. Soleil Sorge ha rifiutato mentre Maria Teresa Ruta, ad esempio, ha ammesso di aver bisogno di un uomo per poter raggiungere l’orgasmo.

Al termine del servizio, la parola è passata a Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. La showgirl argentina ha così stuzzicato il collega, ma anche il pubblico a casa fingendo un orgasmo. Come ha reagito Teo Mammucari di fronte ai finti gemiti di Belen?

La reazione di Teo Mammucari al finto orgasmo di Belen Rodriguez

Dopo il servizio di Veronica Ruggeri, Belen Rodriguez ha cominciato a scherzare con Teo Mammucari fingendo di avere tra le mani il sex toys e lasciandosi andare a finti gemiti. Mammucari non ha nascosto lo stupore e ha così commentato la scena improvvisata dalla collega:

“Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacc. su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”, ha detto il conduttore. “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”, ha replicato divertita Blen.

