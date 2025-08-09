Dopo le tante critiche ricevute sul web dopo la lite col benzinaio in Sardegna, Belen Rodriguez rompe il silenzio e dice la sua

Non è un periodo semplice per Belen Rodriguez, che nelle ultime settimane sta facendo i conti con molte critiche da parte del popolo del web. La conduttrice e showgirl argentina è finita in un polverone, pochi giorni fa, per la diffusione di un video che la vede litigare con un benzinaio. Belen si trova infatti in Sardegna per trascorrere le vacanze, ed è sulla bella isola che è stata immortalata durante un diverbio acceso con un benzinaio dopo che la showgirl ha attraversato una strada sbarrata, e dunque impercorribile.

Nel video, quando il benzinaio le fa notare la cosa, dicendole: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?”, Belen replica “Perché lei mi sta sul cazz*”. È proprio questa frase ad aver alimentato le critiche del popolo del web. Molti hanno infatti accusato Belen di aver dimostrato, in quest’occasione, un atteggiamento arrogante e senza particolare motivazione.

Belen Rodriguez risponde alle critiche dopo la lite col benzinaio in Sardegna

In realtà, il filmato non mostra l’antefatto dell’accaduto e, dunque, cosa abbia scaturito lo scontro tra i due, né chiarisce le dinamiche precise del fatto. È chiaro che, fermandoci al video in sé, l’atteggiamento di Belen Rodriguez è discutibile e appare alquanto immotivato. Da qui i tanti commenti critici, tra cui c’è chi ha fatto notare che la showgirl risponde solo ai complimenti e non alle critiche. Proprio per smentire questa stoccata, Belen è invece intervenuta personalmente, scrivendo: “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque. Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”. Rodriguez, insomma, dichiara di aver avuto le sue ragioni, che però non chiarisce. Sta di fatto che non è un periodo facile per lei: dopo i gossip sulla lite con la sorella Cecilia, Belen è finita al centro delle polemiche prima per l’esposizione social di sua figlia Luna, poi per la lite col benzinaio. Insomma, un’estate movimentata per lei.