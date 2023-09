Belen Rodriguez, forfait all’ospitata di Cattelan?/ “Doveva venire poi non ha più risposto, non sta bene”

Cattelan conferma l’ospitata di Belen Rodriguez, ma lei gli dà buca: le sue dichiarazioni

Belen Rodriguez, dalla rottura con Stefano De Martino, non ha mai rilasciato interviste né dichiarazioni. Le ultime indiscrezioni, svelano che la showgirl possa concedere l’onore di raccontare la verità sulla rottura con l’ex marito a Mara Venier. In realtà, la conduttrice argentina doveva essere ospite di Alessandro Cattelan che ha confermato i rumor degli scorsi giorni.

Ai microfoni de La volta buona condotto da Caterina Balivo, Cattelan ha dichiarato: “Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku. Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi…”

Nei giorni scorsi è trapelato il rumor, poi confermato dallo stesso conduttore, secondo cui Belen sarebbe stata ospite del suo programma. Davide Maggio ha poi anticipato il forfait della showgirl argentina, dichiarando che sarà Mara Venier a raccogliere le dichiarazioni più importanti sulla rottura con Stefano De Martino.

Secondo l’esperto, infatti, Belen sarà ospite nel salotto di Domenica In dove parlerà di quanto accaduto con l’ex marito e della nuova relazione con Elio. Tra le altre cose, Venier si è esposta ed ha approvato la nuova storia d’amore della showgirl, commentando sotto la foto di coppia: “Vola Belenitaaa”. Sicuramente, questo potrebbe essere un buon motivo per Belen Rodriguez di concedere un’intervista esclusiva alla conduttrice che, in questo modo, chiuderebbe in bellezza la sua carriera.

