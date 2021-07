Belen Rodriguez, foto con Santiago prima del parto/ “Il principe” e quella gelosia…

Sono ore di grande fermento ed emozione per Belen Rodriguez. La showgirl è vicina al parto e, inevitabilmente, tutti gli occhi sono puntati su di lei in attesa dell’arrivo della piccola Luna Marì. Intanto la showgirl ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan, mostrando la bellissima culla e il delizioso corredino della bimba in arrivo; poi, nelle ultime immagini postate, ha nuovamente alimentato l’attesa e la curiosità. Abitino nero corto, bellissima come sempre, Belen si è mostrata su Instagram in un nuovo scatto che la vede però al fianco dell’uomo più importante della sua vita: suo figlio Santiago. A lui è dedicato, forse, l’ultimo post prima dell’arrivo della sorellina, incorniciato dalla didascalia scritta dalla showgirl: “Tu sarai per sempre il mio principe”.

Belen Rodriguez, ultima visita prima del parto

Parole, quelle scritte da Belen Rodriguez per suo figlio Santiago, che sanno quasi di rassicurazione. Il bimbo, figlio avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, presto diventerà un fratello maggiore e, dopo tanti anni vissuti da figlio unico, potrebbe risentire di quel pizzico di gelosia che, quando si tratta di primi figli, è normale provare. Dal volto di Santiago, tuttavia, traspare la gioia di un bambino che presto conoscerà la tanto attesa sorellina, per la quale potrebbe provare sin sa subito un forte senso di protezione. Luna Marì, d’altronde, arriverà a breve: le nuove indiscrezioni svelano che Belen si è recata in clinica per un ultimo controllo prima dell’arrivo di sua figlia. L’emozione, insomma, è davvero alle stelle.

