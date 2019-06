Belen Rodriguez/ Foto: il lato B fa impazzire i fans mentre Stefano De Martino…

Belen Rodriguez conferma di essere la regina di Instagram. Con i suoi 8,7 milioni di followers, la showgirl argentina porta a casa migliaia di like e commenti sia quando pubblica foto della sua vita privata insieme al marito Stefano De Martino e al figlio Santiago sia quando sfoggia la sua indiscutibile bellezza. Nella prima domenica di giugno, così, Belen ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fans mostrando la perfezione del lato B. Stesa su un letto senza pantaloni, la showgirl si è lasciata immortalare mentre indossava un paio di collant trasparenti lasciando intravedere le sue forme perfette. Rilassata, con gli occhi chiusi ed estremamente felice, la Rodriguez ha scatenato i fans. “Tu chiamale se vuoi Emozioni…”, “Belen sei illegale”, “apro Instagram alle 8.18 e vedi questa foto di lunedì mattina poi .. ciao autostima ciao”, sono solo acuni dei commenti dei fans.

Been Rodriguez infiamma Instagram, Stefano De Martino si dedica a Santiago

Se Belen Rodriguez ha scelto di trascorrere una domenica tranquilla, Stefano De Martino ha dedicato la giornata al figlio Santiago a cui ha insegnato ad andare su un monopattino come testimonia una storia pubblicata su Instagram dallo stesso ballerino. Per la coppia è, dunque, un momento estremamente positivo. Oltre al lavoro che procede a gonfie vele per entrambi e che potrebbe portarli a lavorare insieme, anche la vita privata procede senza intoppi. Tornati insieme dopo più di tre anni di separazione, Belen e Stefano sono sempre più felici e innamorati al punto che non si placano i rumors sulla presenta, seconda gravidanza di Belen. I fans, così, oltre ad ammirare la bellezza della famiglia Rodriguez-De Martino sperano anche che dopo Santiago, arrivi una bambina. Per la coppia, dunque, arriverà presto la cicogna?

Visualizza questo post su Instagram 𝚀𝚞𝚎 𝚜𝚞𝚎ñ𝚎𝚗 𝚍𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛 𝚛𝚘𝚜𝚊 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 2 Giu 2019 alle ore 1:02 PDT





