Belen Rodriguez, foto topless su Instagram/ Baci con Stefano De Martino: infiamma web

Belen e le vacanze in love: scatto in topless, baci e abbracci con la famiglia

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo di transizione nella sua vita, che le sta portando gioia e una ventata di serenità tanto ricercata. La showgirl argentina, in attesa del ritorno in tv alla conduzione di Tu sì que vales, si sta godendo gli ultimi istanti di vacanza in compagnia dei suoi affetti più cari. Non solo i figli Santiago e Luna Marì, nati rispettivamente dalle relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Al loro fianco, oltre all’adorato cagnolino di famiglia, c’è anche una persona che è tornata a farle battere il cuore.

Si tratta proprio di Stefano De Martino, con il quale il riavvicinamento è sempre più evidente. Dopo i tira e molla del passato, il ballerino e la showgirl hanno ritrovato l’intesa e la complicità di un tempo. E il ritorno di fiamma sta facendo sognare tutti. Con un carosello di fotografie condivise su Instagram, Belén ha pubblicato i frammenti più intimi ed indimenticabili della sua vacanza: uno scatto in topless, con il bracco che le copre il seno, le immagini dei due figli e, alla fine, un abbraccio al suo Stefano che vale più di mille parole.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il riavvicinamento che fa sognare i fan

Famiglia, vacanze e felicità: questo è il trio che contraddistingue l’estate in love di Belen Rodriguez. Archiviata la relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl ha ritrovato il sorriso al fianco dell’uomo che, molto probabilmente, ha sempre amato nonostante i numerosi allontanamenti e riavvicinamenti del passato. Stefano De Martino non è solo papà del suo Santiago, ma è anche una delle persone che più di tutte ha amato nella sua vita. E anche l’emoticon dell’arcobaleno a corredo del post fa intendere come nella sua vita sia ritornata la serenità.

D’altronde sono numerosi gli indizi che nelle ultime settimane hanno lasciato intendere un ritorno di fiamma tra i due. E c’è anche chi pensa che la coppia possa essere in attesa di un bebè. Ad insinuare il dubbio è stato uno scatto social condiviso dalla showgirl su Instagram, in cui mostra un lieve pancino con la scritta “4 chili di felicità“. Può essere un velato riferimento a una presunta gravidanza? Nulla è ancora certo, ma intanto gli affezionatissimi fan della coppia già sognano.

