Belen Rodriguez frecciata a Stefano De Martino?/ “Sono caduta in basso ma mi sono rialzata…”

Belen Rodriguez il commento a un fan dopo la rottura con De Martino

Belen Rodriguez, dopo le pesanti dichiarazioni a Domenica In, continua a raccontare ai fan della sua rinascita dopo la delusione ricevuta dall’ex marito Stefano De Martino. La showgirl, che attualmente si trova in Argentina con il suo compagno Elio Lorenzoni e i suoi figli Santiago e Luna Marì, ha ribadito quanto abbia sofferto e come adesso sia tornata alla luce.

La conduttrice, infatti, ha risposto al commento di una fan che si è detta felice di vederla di nuovo se stessa: “Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta”, ha scritto: “Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori“.

Nelle ultime settimane l’attenzione del gossip si è spostata sul presunto triangolo amoroso tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A ripercorrere le tappe del flirt tra la bionda conduttrice e l’ex ballerino ci ha pensato il settimanale Chi, che fissa l’inizio di tutto nel 2018.

“La dinamica della rivelazione? In pieno lockdown il figlio di Stefano e Belen, Santiago, usa il tablet di papà per giocare, Belen per caso lo prende e vi legge dei messaggi di Alessia indirizzati al marito. Lui nega tutto… Lei non gli crede e lo caccia di casa.” scrive il settimanale. Dunque, secondo Chi, il presunto flirt tra Marcuzzi e De Martino sarebbe iniziato quando i due presentatori erano colleghi all’Isola dei Famosi. Sarà davvero così?

