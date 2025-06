Belen Rodriguez e il commento su Chiara Ferragni

Belen Rodriguez si è raccontata in un’intervista fiume rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 11 giugno 2025. Tra un argomento e l’altro, la showgirl argentina, da anni sulla cresta dell’onda, ha anche commentato il momento particolare e difficile che Chiara Ferragni ha affrontato nell’ultimo periodo sia nella sua vita privata che professionale.

«Bisogna capire che oggi salire è facilissimo, ma è facile anche cadere, più sei in alto e più cadi. Se la tua strategia è mostrare la famiglia felice e poi escono gli altarini, viene meno la coerenza, anche all’interno della coppia. Se tu dichiari di fare cose che non fai, quando cadi ti fai male», ha dichiarato Belen che ha poi aggiunto – «Io mi sono sempre portata sulle spalle il peso di non nascondere quello che sono. E non mi sono mai voluta mostrare migliore. Non serve una costruzione, perché poi la maschera cade».

Belen Rodriguez su Diletta Leotta ed Elodie

Tra le donne del mondo dello spettacolo protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo attuale ci sono anche Elodie e Diletta Leotta. Belen che, per anni, è stata la protagonista del gossip italiano, ha anche commentato l’esposizione della conduttrice e della cantante. «Diletta è una brava conduttrice sportiva. Ha scelto di puntare anche sulla fisicità. Ci sta. Ma quando sei ‘troppo’, puoi piacere agli uomini e infastidire le donne», ha detto.

E su Elodie: «Anch’io ho mostrato il lato b. Se vuole mostrarsi si vede che le piace. Lei è brava. Io non ho mai fatto discorsi politici o femministi, secondo me non bisogna confondere i piani. Un cantante deve fare bella musica, non per forza portare messaggi. Siamo stufi di musica inutile».

