Belen Rodriguez, frecciatina al GF Vip/ “Ma secondo voi è vero o stiamo immaginando?”

Belen Rodriguez, come tantissimi altri italiani, ha seguito la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che ha regalato diverse dinamiche. Oltre al ritorno di Alex Belli nella casa, non sono mancati gli scontri come quello tra Jessica Selassiè e Delia Duran, ma anche tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Belen, dalle storie pubblicate su Instagram, ha seguito tutto quello che è accaduto nel corso della puntata e, curiosa di scoprire l’opinione dei suoi milioni di followers, ha lanciato un sondaggio che pare anche una frecciatina al reality di Alfonso Signorini che si concluderà il 14 marzo con la finalissima.

Belen, nel commentare le dinamiche del Grande Fratello vip, non ha fatto il nome di nessun concorrente, ma le sue parole potrebbero riferirsi al ritorno in casa di Alex Belli e al suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge che ha occupato gran parte dei blocchi previsti per la puntata.

Belen Rodriguez contro il Grande Fratello Vip? Il sondaggio su Instagram

Mentre guardava la puntata, Belen Rodriguez ha fatto una storia su Instagram lanciando anche un sondaggio. “Sto guardando il GF. Ma secondo voi, è vero o ce lo stiamo immaginando?“, ha detto la showgirl argentina mentre in sottofondo si sentivano le voci degli inquilini della casa di Cinecittà. Poi ha lanciato il seguente sondaggio: “Ma è vero? O non è vero?”.

A chi si stava riferendo in quel momento Belen? Al triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge che anima la casa di Cinecittà dallo scorso settembre? La showgirl argentina stuzzica la curiosità dei suoi milioni di fan, ma preferisce non svelare il nome dei concorrenti che hanno provocato il suo commento.

