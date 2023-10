Belen Rodriguez, fuga romantica con Elio/ Fan si infuriano: “Pensavamo stessi male, invece…”

Belen, il selfie romantico con Elio fa infuriare i fan: ecco cosa è successo

In queste ultime ore, Belen Rodriguez è tornata sui social dopo i presunti problemi di salute con degli scatti che la ritraggono insieme alla nuova fiamma: Elio Lorenzoni. Foto romantiche mano nella mano, e alcuni giorni di vacanza lontani da occhi indiscreti.

Le immagini sui social ritraggono Belen e Elio in un cottage di lusso: “Fuga d’amore e dalla realtà” scrive la showgirl facendo infuriare i fan: “Tutti a pensare che stava male, invece era con Elio Lorenzoni” scrive qualcuno. “Dal tuo letto, uno ne esce e un altro ne entra” scrive un altro. E ancora: “Noi preoccupati per te e tu a fare la bella vita, sei sempre stata questa“. In molti, dunque, non hanno preso bene quella che ad alcuni sembra la ‘verità’ sulle condizioni della showgirl.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social: “Mi mancate”

In queste ultime settimane, Belen Rodriguez ha fatto preoccupare i fan con le sue “sparizioni” dal mondo televisivo. La showgirl, infatti, ha dato buca a due ospitate: Domenica In e Stasera c’è Cattelan. Sono iniziati, dunque, a trapelare diversi rumor su presunti problemi di salute, e sul suo possibile trasferimento a casa del compagno Elio Lorenzoni.

Inoltre, la conduttrice, infatti, sarebbe stata avvistata presso la clinica Villa Maria di Padova. L’indiscrezione trapelata da Il Mattino di Padova non ha fatto altro che confermare gli ennesimi rumor sul malessere di Belen. Dopo due settimane di silenzio social, Rodriguez è tornata con un messaggio indirizzato ai fan preoccupati per la sua salute: “Mi mancate, mi siete mancati tanto” ha scritto per rassicurare i suoi ‘seguaci’.

