Belen Rodriguez fuori da Discovery?/ Futuro lontano dalla tv per la showgirl: spunta l’indiscrezione

Il futuro di Belen Rodriguez potrebbe essere lontano dalla televisione. La showgirl argentina, tornata nuovamente al centro del gossip per la fine della storia con Stefano De Martino, ha lasciato ufficialmente Mediaset. Belen che, per anni è stata il volto di tante trasmissioni televisive, a settembre, non sarà nè al timone di Tu sì que vales nè delle Iene. Negli scorsi giorni, tuttavia, il nome della Rodriguez era stato accostato a Discovery, ma nelle ultime ore pare che qualcosa sia cambiato.

Discovery ha già presentato il palinsesto che vedrà anche la presenza di Fabio Fazio che, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, darà vita ad un nuovo corso di Che tempo che fa. Qualcuno aveva anche ipotizzato l’approdo di Belen in Discovery, ma a quanto pare non sarà così.

Secondo un’indiscrezione riportata da Pipol Tv, Belen Rodriguez non approderà in Discovery che ha già un palinsesto molto pieno. Attualmente non ci sarebbe nessuna trattativa tra la showgirl e Discovery. Belen, dunque, oltre a partecipare a Celebrity Hunted con la sorella Cecilia, si dedicherà soprattutto ai suoi brand di abiti e costumi che le stanno regalando grande successo. La showgirl, inoltre, continuerà anche a lavorare sui social.

Per ora, tuttavia, si gode le vacanze insieme ai figli Santiago e Luna e al resto della famiglia, in primis i genitori che sono sempre al suo fianco. I fan, dunque, dovranno accontentarsi di vederla sui social in attesa di novità televisive.

