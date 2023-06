Belen Rodriguez fuori da Mediaset/ Lascia Tu sì que vales e Le Iene: ecco chi potrebbe sostituirla

Belen Rodriguez chiude un ciclo: fuori da Mediaset

Rivoluzione in casa Mediaset dove, in vista della prossima stagione televisiva, si preannunciano importanti novità. Stando ad una clamorosa indiscrezione esclusiva riportata da Giuseppe Candela per Dagospia, in autunno, sulle reti Mediaset, non dovrebbe più esserci Belen Rodriguez. La showgirl argentina che, in casa Rai ha vissuto solo l’esperienza di naufraga dell’Isola dei Famosi e di primadonna del Festival di Sanremo, dopo aver trovato il successo clamoroso proprio su canale 5 diventando un volto di punta delle rete, non dovrebbe esserci nel prossimo palinsesto.

Nelle ultime stagioni, Belen è stata la conduttrice di Tu sì que vales insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e de Le Iene Show prima in coppia con Teo Mammuccari e poi da sola. A settembre, però, la showgirl dovrebbe restare fuori da entrambe le trasmissioni.

Belen Rodriguez: chi potrebbe prendere il suo posto a Tu sì que vales e Le Iene

“Belen Rodriguez ha deciso di lasciare Tu sì que vales. Non è stata invece riconfermata a Le Iene”, scrive Giuseppe Candela per Dagospia. Secondo il giornalista, a prendere il posto della showgirl argentina alla guida del programma di Italia 1 potrebbe essere Veronica Gentini “avvistata al ristorante di Mediaset a Cologno Monzese in compagnia di Davide Parenti. Per ora, Belen si accontenterà (con mega cachet) del ruolo di concorrente a Celebrity Hunted su Prime Video”, aggiunge Giuseppe Candela.

Chi, invece, potrebbe prendere il suo posto alla guida di Tu sì que vales? Per ora tutto tace, ma con le registrazioni che prendono il via in estate, il nome dell’erede di Belen potrebbe presto venire a galla.

FLASH! BELEN RODRIGUEZ, TU SI QUE (NON) VALES. L'ARGENTINA HA DECISO DI LASCIARE LO SHOW. NON È STATA INVECE RICONFERMATA A LE IENE, IN POLE POSITION VERONICA GENTILI. LA GIORNALISTA È STATA AVVISTATA AL RISTORANTE DI MEDIASET A PRANZO CON DAVIDE PARENTIhttps://t.co/TBOk6O9RCf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 16, 2023

