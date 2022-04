Belen Rodriguez, gara di rutti con Teo Mammuccari/ Video “Sembrano trombe Titanic”

Sfida particolare e “rumorosa” a Le Iene Show tra Belen Rodirguez e Teo Mammuccari. Durante la puntata il co-conduttore provoca la fotomodella, invitandola a cimentarsi in diretta televisiva in una gara di rutti. L’argentina sembra non credere alle sue orecchie e declina la curiosa proposta di Teo. “Io non faccio rutti, non faccio le puzzette e non frequento questi luoghi”, risponde perplessa Belen. Teo, dal canto suo, è un fiume in piena e non demorde, definendo la collega campionessa in carica in questa ‘disciplina’. “I vostri vicini dicono che i vostri rutti sembrano le trombe del Titanic“, insiste pungente il conduttore nel vis a vis con Belen. In men che non si dica viene allestito un banchetto speciale dove la showgirl può abbeverarsi con bibite gassate per trovare la giusta “ispirazione”.

Belen e Teo Mammuccari, gara di rutti a Le Iene Show 2022

Dall’acqua frizzante alla cola, passando per una intramontabile birra. Belen si presta al gioco ma non vuole saperne di andare fino in fondo. E si limita a bere le bevande sul tavolo. “Stiamo per fare la storia della televisione“, ironizza ancora il suo braccio destro Teo. Mentre lei, divertita, attacca con fare ironico i vicini menzionati poco prima dal co-conduttore. “Li denuncio tutti, spenderò fino all’ultimo centesimo in avvocati”. Dal suo microfono, ad un tratto, esce un finto rutto. “Che schifo! Ha superato il record col rutto più forte del mondo!”, reagisce Mammuccari. Belen, nel pieno dell’imbarazzo, prende le distanze e nega, come a voler ribadire “io non faccio queste cose”.

