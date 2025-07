Belen e Cecilia Rodriguez sempre più lontane: sui social scoppia il caso, tra gelosie e frecciatine silenziose. La gravidanza di Ceciu...

Il ‘grande freddo’ tra Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez: da dove nascono i sospetti dei fan

Il grande freddo tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia fa ormai discutere da tempo i fan sui social. Le due sorelle, infatti, sono quasi diventate due estranee, dopo aver condiviso per lungo tempo ogni attimo – o quasi – della propria quotidianità. A scatenare il gelo tra Belen e Cecilia sarebbero state delle divergenze di cui ancora non si conosce nulla. Questo perché le sorelle Rodriguez, almeno nell’ultimo periodo, hanno preferito mantenere massima privacy sul loro legame turbolento.

Eppure sui social c’è chi si è già fatto un’idea molto precisa sulla questione e non ci pensa due volte ad ipotizzare una sorta di gelosia di Belen nei confronti di Cecilia, futura mamma. Sarebbe proprio la gravidanza della sorella minore, secondo una curiosa teoria della rete, ad aver innescato una sorta di competizione tra le due. D’altronde, almeno pubblicamente, Belen non ha mai fatto i “salti di gioia” dopo la lieta notizia e questo atteggiamento distaccato ha innescato non pochi sospetti.

Belen Rodriguez molto più “vicina” alla figlia Luna Mari dopo la gravidanza della sorella? La stramba teoria dei fan

Ad alimentare i sospetti dei malpensanti è un altro fatto curioso. Secondo questi ultimi, infatti, la modella starebbe pubblicando con grande frequenza foto assieme alla piccola Luna Mari, molte di più rispetto al passato, quasi a voler sottolineare la sua maternità.

Insomma, si tratta di supposizioni molto fantasiose e abbastanza cervellotiche, eppure sono diventate motivo di confronto in rete tra i vari fan ed internauti appassionati all’argomento. Della distanza di Belen, ad ogni modo, Cecilia sembra “disinteressarsi” e fortunatamente oggi vive al meglio la sua gravidanza tanto attesa e desiderata.

