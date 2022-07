Belen Rodriguez gelosa di Andrea Delogu?/ Stefano De Martino è avvisato!

Belen Rodriguez: gelosa di Stefano De Martino e Andrea Delogu?

Stefano De Martino conduce Tim Summer Hit il giovedì sera su Rai 2, con Andrea Delogu. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, il sodalizio professionale non sarebbe molto gradito a Belen Rodriguez. Mesi fa erano circolate voci di un flirt tra i ballerino e la conduttrice. “Vedi di evitare colpi di solo oppure questa volta tra me e te è finita per sempre”, avrebbe detto l’argentina al marito, secondo quanto riferito da un’amica di famiglia al settimanale. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da qualche mese, dopa una serie di tira e molla: le nozze nel 2013, la separazione nel 2015, il ritorno di fiamma nel 2019 e la rottura definitiva pochi mese dopo. Adesso tra loro sembra tornato il sereno.

Andrea Delogu felice con Luigi Bruno

“Bello per me ritrovare Stefano, che è un vero amico, in tv: la nostra è un’amicizia nata cinque anni fa”, ha detto Andrea Delogu a Nuovo. Archiviato il suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari a fine 2020, la conduttrice ha ritrovato il sorriso con il nuovo fidanzato Luigi Bruno, 17 anni in meno di lei. Andrea Delogu e Luigi Bruno, modello della Elite Model Management di Milano, sono legati dallo scorso settembre ma hanno sempre tenuto la loro relazione lontano dai riflettori fino allo scorso marzo, quando durante una puntata di Verissimo la Delogu aveva confermato la storia tra loro: “Ho iniziato a frequentare una persona molto più giovane di me. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita”.

