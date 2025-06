Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i rapporti oggi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo essere stati per anni i protagonisti del gossip italiano, oggi sono sue genitori separati del figlio Santiago a cui entrambi stanno dando tutto ciò che serve per crescere sereno e tranquillo. La loro storia, nata sotto i riflettori, ha sempre fatto parlare molto tra addii e ritorni di fiamma fino all’ultima, definitiva separazione. Dopo un lungo silenzio, Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi lasciandosi andare anche a pungenti dichiarazioni nei confronti dell’ ex marito.

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace – ha spiegato Belen -. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”, le parole di Belen.

Il retroscena su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo le ultime dichiarazioni della showgirl argentina, Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena sul rapporto tra i due. “Il sentimento non è solo romantico ma diventa professionalmente feroce”, scrive Parpiglia secondo cui il motivo sarebbe il successo professionale del conduttore napoletano.

Secondo le fonti di Gabriele Parpiglia, inoltre, il vero tarlo di Belen sarebbe vedere Stefano De Martino inserito “nel salotto buono di Milano”. Si parla in questo caso di “un circolo esclusivo” di cui farebbe parte anche Gilda Ambrosio. Secondo Papiglia, il nome della Ambrosio “non va proprio giù alla showgirl”.

