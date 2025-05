Si continua a parlare ovunque della lite tra Belen e Cecilia Rodriguez, e stavolta spunta un altro personaggio che confermerebbe la rottura familiare. Si tratta di Angelo Edoardo Galvano, ex fidanzato della showgirl con la quale è stato rivisto a Milano insieme a lei. Non si sa se si tratti solo di un’amicizia o un ritorno di fiamma, ma certo è che il 34enne ha preso posizione contro la fidanzata di Ignazio Moser e ha fatto un gesto che non lascia troppi dubbi: lui sostiene Belen Rodriguez a tutti i costi.

Nelle ultime ore Gabriele Parpiglia ha aggiunto carne al fuoco riguardo la storia della lite tra Cecilia e Belen. Pare infatti che le due sorelle si siano allontanate per motivi ancora ignoti. Il giornalista ha parlato di Angelo Galvano, che durante il riavvicinamento alla showgirl ha tolto il follow sui social alla mamma di lei Veronica Cozzani, a Ignazio Moser e Cecilia, un gesto fortissimo che è stato visto da tutti come un gesto forte e una presa di posizione.

Poco prima di sparire per un periodo dal mondo dello spettacolo, Belen Rodriguez stava frequentando Angelo Edoardo Galvano, 34enne con il quale la storia era finita in breve tempo. Oggi il ragazzo è stato rivisto con lei per le vie di Milano alimentando anche il gossip su un presunto ritorno di fiamma dopo tanto tempo, e soprattutto, dopo che Belen ha ripreso in mano la sua vita. Quello che ha fatto discutere è però il gesto che ha fatto sui social, quasi come a dire: “Io sto con Belen“, schierandosi con lei dopo la faida in corso nella famiglia della bella argentina.

Cecilia Rodriguez, infatti, frequenta ancora sua madre, il fratello Jeremias e suo padre, mentre non si è più rivista con Ignazio Moser o con la sorella Belen Rodriguez. Una spaccatura familiare improvvisa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo soprattutto dopo che a modo suo Cecilia ha confermato la lite sui social pubblicando un post con scritto: “Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura“. Una frase che lascia poco spazio all’immaginazione: è in corso una crisi bella e buona tra lei e la sorella, e forse questa faida coinvolge anche gli altri membri della famiglia. Eppure, tutti continuano a tacere anche se ormai i fatti parlano.