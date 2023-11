Belen Rodriguez gli amici contrari alla storia con Elio?/ “Non può durare a lungo, sta mentendo a se stessa”

Belen Rodriguez gli amici non crederebbero alla storia con Elio: l’indiscrezione

Belen Rodriguez si mostra felice e innamorati di Elio Lorenzoni, tanto che le indiscrezione hanno parlato dell’arrivo di un terzo figlio. “Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente” ha dichiarato la showgirl al settimanale Oggi.

A quanto pare, però, amici e persone molto vicine a lei non sono convinte di questo nuovo amore tantomeno del presunto fidanzamento: “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito. Di fatto “ha rinunciato a Tu si que vales e non ha retto alla conduzione delle Iene. Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a se stessa” svela il portale. La showgirl sta davvero cercando di far funzionare qualcosa che in realtà, non è così forte?

Belen Rodriguez vuole un figlio con Elio? L’indiscrezione

La storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni procede a gonfie vele; i due stanno passando una splendida vacanza alle Maldive, godendosi passione e relax. Nelle ultime ore, è iniziata a circolare la voce secondo cui la showgirl vorrebbe un terzo figlio dal suo nuovo compagno.

A lanciare l’indiscrezione, in esclusiva, è Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, che riporta le seguenti parole: “Voglio un figlio da lui è invece una frase che non nasce da versi di altri, ma direttamente dal cuore di Belen. Ci raccontano di averla sentita dire dalla Rodriguez qualche giorno prima della sua partenza per le Maldive con Elio. C’è chi ha già definito il viaggio la loro ‘luna di miele’”. Secondo la fonte, dunque, qualcuno avrebbe sentito pronunciare da Belen le fatidiche parole. Non ci sono conferme, ma questo combacerebbe con l’anello di fidanzamento che la conduttrice ha indossato sui social i giorni scorsi. Certo, sono ancora tutte voci, ma qualcosa potrebbe bollire in pentola.

