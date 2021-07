Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì/ Foto con Antonino Spinalbese “Vi amo”

Nella notte in cui l’Italia intera festeggiava la vittoria agli Europei di calcio, Belen Rodriguez annunciava su Instagram la nascita di Luna Marì. La showgirl argentina è così diventata mamma bis dopo la nascita della secondogenita, frutto dell’amore con il compagno Antonino Spinalbese. Ormai il parto era nell’aria da giorni e lo si era intuito anche dai pochi scatti social postati ultimamente da Belen, sempre più concentrata sull’arrivo della sua prima bambina, a distanza di 8 anni dalla nascita del primogenito Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez perde la finale di Copa America a "causa di Luna Marì"/ Ma "sono orgogliosa"

Belen Rodriguez ha voluto rendere i suoi follower partecipi del lieto evento intorno alle 2.30 della passata notte pubblicando nelle sue Instagram Stories postando la foto del piedino della piccola mentre indossa un calzino rosa e la scritta: “C’è qualcuno che è nato adesso…”. In un successivo scatto, Belen è nel letto d’ospedale ed accanto a lei il compagno e neo papà Antonino Spinalbese mentre la bacia teneramente sulla guancia. “Vi amo…”, scrive ancora la showgirl.

Belen Rodriguez, prima scelta per Luna Marì/ Francesco Moser "Speriamo sia come lei"

BELEN RODRIGUEZ MAMMA BIS: È NATA LA SECONDOGENITA LUNA MARÌ

Per Belen Rodriguez ieri è stata una giornata da incorniciare, come ha sottolineato in una successiva Instagram Stories dopo aver annunciato la nascita della secondogenita Luna Marì: “Giornata fortunata!!! Forza la mia Italia!… Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia, ed è nata Luna!”, ha commentato. Tenerissima anche la foto che ha postato Antonino Spinalbese, che all’alba di oggi ha postato uno scatto della piccola in cui si vede anche in questo caso il piedino scoperto. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…”, ha scritto nella didascalia. Il parto della piccola Luna Marì – il cui nome è stato cambiato poco prima della nascita eliminando la “e” finale – non sarebbe avvenuto a Milano come accadde per Santiago bensì in una clinica di Padova, precisamente presso l’Azienda Ospedale Università di Padova. Lo aveva annunciato Il Corriere del Veneto nei giorni scorsi spiegando: “a seguire la modella in questo ultimo mese di gravidanza sarebbe stata la dottoressa Alessandra Andrisani”. Il motivo, spiega Il Giorno, sarebbe legato alla scelta dei neo genitori di trascorrere le prime settimane successive al part sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, nella villa con piscina che avrebbe stregato la showgirl e che è stata la protagonista delle sue ultime Instagram Stories prima del parto.

BELEN RODRIGUEZ, SCOOP SU ANTONINO A POCHE ORE DAL PARTO/ La scelta per Luna Marì

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)





© RIPRODUZIONE RISERVATA