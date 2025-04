C’era un periodo in cui la vita sentimentale di Belen Rodriguez era spalmata su ogni giornale di gossip e quest’ultimo se ne nutriva come se fosse una linfa vitale. La cosa si è un po’ ammorbidita, anche se la curiosità sulla sua privacy resta forte e pulsante. Chi è il suo nuovo fidanzato? Ma soprattutto: esiste quest’uomo misterioso?

A entrare a gamba tesa sull’argomento ci ha pensato Gabriele Parpiglia che in un suo articolo pone una domanda sibillina: la showgirl nasconde un amore segreto con un cognome importante? Un po’ come Chiara Ferragni, che è fidanzata con un Provera. Sempre stando a quanto scrive nella casa della showgirl, quando non si dedica ai suoi due figli, “ospita un nuovo amore” la cui relazione per ora è tenuta segreta.

Belen Rodriguez: chi è il suo fidanzato segreto? “Ha un cognome altisonante”

Chi è il fidanzato segreto di Belen Rodriguez? È la domanda che Gabriele Parpiglia ha messo in testa agli appassionati di gossip e a chi è sempre stato interessato alla vita sentimentale della conduttrice. “Si tratta di un uomo con un cognome importante” si legge nell’articolo, ma per ora non può essere rivelato al grande pubblico perché “lui dovrebbe risolvere la sua situazione privata”.

Per ora le precedenti sono domande che rimarranno senza risposta perché bisognerà attendere un po’ prima dello svelamento del mistero. Intanto Belen Rodriguez ha dichiarato in una recente intervista a La Repubblica che vorrebbe tanto incontrare un uomo serio, più grande d’età, che non abbia alcuna intenzione di entrare in competizione con lei. Non vuole più entrare in meccanismi tossici e vuole solo condividere la sua vita emotiva con una persona degna di nota. L’augurio è che lo abbia trovato. Intanto su Stefano De Martino c’è il riserbo sulla vita privata mentre la sfera professionale va a gonfie vele (ascolti altissimi per Affari Tuoi), oltre all’imitazione a GialappaShow.

