Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Beccata in 'atteggiamenti molto intimi' esplode il gossip di fuoco su showgirl che rompe il silenzio...

In estate il gossip si fa più caldo e più bollente e lo sa bene la conduttrice e showgirl Belen Rodriguez che, volente o nolente, al centro dei pettegolezzi c’è sin dagli esordi della sua carriera e continua ad esserlo. Nelle scorse ore, infatti, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha postato una foto che lascia pochi spazi a dubbi, sembra proprio che la bella showgirl argentina ha il cuore di nuovo impegnato dopo tutti i flirt veri o presunti che gli sono stati appioppati dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Scendendo nel dettaglio, infatti, l’esperto di gossip ha postato sui suoi profili social una segnalazione, una foto ritraente Belen in dolce compagnia insieme ad un misterioso uomo. Nella foto in questione i due sono in spiaggia a Porto Cervo su una sdraio accoccolati tra abbracci e carezze. E non è tutto ancora più eloquente è ciò che riporta l’utente che era lì presente che, se confermata, non lascerebbe spazio a dubbi: “Nuovo amore per Belen! Oggi a Porto Cervo in atteggiamenti molto intimi. Sono arrivati e andati via insieme” Va ribadito che si tratta di segnalazioni da prendere con le pinze ma tanto basta per accendere il gossip: Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato?

Chi è il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: è Alessandro Martorana?

Le foto non sono nitide e chiare e dunque non è possibile stabilire con certezza chi è il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Tuttavia non sembrano esserci dubbi, viste le coincidenze, che il fidanzato in questione sia Alessandro Martorana, stilista affermato ed ex compagno storico di Elena Barolo. I due, secondo le indiscrezioni lanciate alcuni giorni fa da Gabriele Parpiglia, sarebbero stati visti prima a cena nel lussuoso Cala di Volpe, poi al Sanctuary, sempre a Porto Cervo, dove pare abbiano passato tutta la serata insieme, sempre vicini, e apparentemente complici. Che dunque stia nascendo una nuova storia d’amore? Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Un altro presunto flirt che le è stato attribuito è Andrea Foriglio ex volto di Uomini e Donne ma la showgirl ha smentito.