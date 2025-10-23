C'è un nuovo amore nella vita di Belen Rodriguez? La conduttrice è stata pizzicata in dolce compagnia, sui social però ha smentito il flirt.

La vita privata di Belen Rodriguez finisce spesso al centro del gossip, anche se da un po’ prova a tenerla lontana dai riflettori è quasi impossibile che i paparazzi la perdano di vista. Da poco aveva catturato l’attenzione per aver perso la pazienza con i fotografi mentre cercavano di fotografarla insieme alla figlia Luna Marì e nei giorni scorsi è stata pizzicata in dolce compagnia. La nota conduttrice passeggia per le strade di Milano con un chirurgo turco e sembra esserci del feeling tra loro.

A beccarli insieme è stato il settimanale Chi, sulla rivista sono state pubblicati alcuni scatti che li ritraggono insieme. I due sono andati a cena insieme in un ristorante a Milano, poi sono passati in hotel dove lei si è cambiata prima di recarsi in stazione. C’è anche uno scatto che li ritrae dentro la macchina, sembra che si stiano baciando. Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Ma chi è il suo presunto nuovo amore? Si tratta di Kemal Alagol, stando al settimanale sarebbe alquanto noto anche nel mondo del jet set e tra Milano e Roma frequenta altolocati giri, inoltre sembra che sia un incredibile gentleman.

Nuovo amore per Belen Rodriguez? La conduttrice fa chiarezza sui social

Al momento la nota showgirl argentina si sta dedicando alla sua famiglia e al suo lavoro, da poco è approdata in Rai al timone di una trasmissione radiofonica ed è stata ospite a Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerina per una notte. Nei giorni scorsi ha pubblicato un video dove mostra le prove fatte con Yuri Orlando, un utente ha chiesto se il maestro di ballo fosse il suo fidanzato.

E’ stata proprio Belen Rodriguez a fare chiarezza sulla sua sfera sentimentale, ha infatti replicato al commento con queste parole: “Ma no!!!! Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta!”. Sembra quindi che ad oggi non ci sia un nuovo amore nella sua vita, Kemal Alagol non è il suo fidanzato ma potrebbe esserci un flirt in corso tra loro. Le sue ultime frequentazioni non sono diventate grandi storie d’amore, il chirurgo riuscirà a fare breccia nel suo cuore? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

