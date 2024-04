Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato?/ L’indiscrezione: “I figli e i genitori lo hanno già conosciuto…”

Belen Rodriguez, chi è il presunto nuovo fidanzato ‘misterioso’?

Il mondo del gossip sembra non perdere mai di vista Belen Rodriguez. Le dinamiche sentimentali della showgirl destano sempre particolare curiosità, spesso alimentando teorie che non sempre corrispondono alla realtà. Le ultime novità sembrano in linea con l’atmosfera della stagione primaverile; pare infatti che il cuore della conduttrice argentina sia nuovamente impegnato dopo la rottura di alcune settimane fa con Elio Lorenzoni.

Non si tratta di Bruno Cerella; il presunto flirt con il cestista è stato più che smentito. Chi è dunque il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Come racconta Leggo, sull’identità vige ancora il mistero ma – secondo il portale – la showgirl argentina sarebbe prossima a rompere le righe e ufficializzare la nuova relazione.

L’intenzione di Belen Rodriguez è forse quella di tutelare la propria sfera privata, soprattutto dopo la sovraesposizione degli ultimi tempi; dalla separazione da Stefano De Martino al naufragio della liaison con Elio Lorenzoni. La conduttrice è dunque concentrata sulla sua attività professionale e soprattutto su un lieto evento che comincia ad essere sempre più vicino: il matrimonio di sua sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser.

A tal proposito, il portale Leggo riporta la tesi avanzata da una fonte a proposito di Belen Rodriguez e del presunto nuovo fidanzato. “I due non si separano mai nelle ultime settimane, se non per fare le proprie cose nel quotidiano e ritrovarsi alla sera, il più delle volte è Belen a stare da lui, ma anche lui sta a casa di lei in quanto i figli e genitori lo hanno conosciuto”. Sempre la suddetta fonte del portale Leggo ha aggiunto: “Insomma, è a tutti gli effetti il nuovo compagno”.

