Belen Rodriguez, la rinascita dopo un momento buio

Sempre bellissima e in splendida forma, Belen Rodriguez riparte da un nuovo look, da una nuova consapevolezza e dai figli Santiago e Luna Marì. La showgirl argentina, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola dal 19 marzo 2025, si mostra con un taglio corto che ha preso il posto dei lunghi capelli che ha sempre sfoggiato sin dall’inizio della sua carriera. L’ultimo periodo non è stato affatto facile per Belen che, oltre ad aver affrontato la fine definitiva del matrimonio con Stefano De Martino, ha dovuto affrontare un crollo personale. Era la fine del 2023 quando Belen fu ricoverata per 20 giorni in una clinica perché non mangiava, come ha detto lui “Non mi amavo più”.

Dopo quel periodo, a raccontare la verità fu la stessa Belen che, sulle pagine di Chi, disse: “Mi era venuto a mancare l’amore per me stessa. Ho rinunciato alla carriera con il rischio di perderla. Ho rischiato di chiudere tutti i rapporti perché volevo ritrovarmi. La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di aver smesso di credere nei miei mezzi”.

Belen Rdoriguez e l’amore: oggi è single

L’amore è sempre stato importante per Belen Rodriguez che ha preso tutte le decisioni mettendo l’amore al primo posto. Oggi, dopo diverse storie importanti finite, la showgirl argentina fa un bilancio della sua vita sentimentale. “Gli amori passati mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa, ma il rispetto non dovrebbe mai mancare. Odio il gossip, voglio liberarmi del gossip”, si legge su Chi.

Per tutti questi motivi, Belen oggi vuole tenersi lontana dal gossip. Attualmente, pare che sia single e che dedichi tutte le sue giornate al lavoro, al figli Santiago e Luna Marì e alla sua famiglia d’origine a cui è fortemente legata come ha più volte dichiarato.