Belen Rodriguez pizzicata con l’ex fidanzato

Belen Rodriguez è nuovamente innamorata? La vita della showgirl argentina, nell’ultimo periodo, è diventata top secret. Super riservata e discreta, sui social, non pubblica più nulla della sua vita sentimentale preferendo mantenere il massimo riserbo e proteggere la propria privacy. Tuttavia, il settimanale Oggi, nel numero in edicola, pubblica le immagini di Belen in quel di Milano in compagnia di un ex fidanzato. Pochi giorni fa, la showgirl aveva dichiarato di essere single e di volersi concentrare sul lavoro dedicando il tempo libero ai figli Luna, nata dall’amore con Antonino Spinalbese e Santiago, frutto del suo amore con Stefano De Martino.

Il cuore di Belen, dunque, batte solo per i figli e la famiglia? Secondo il settimanale Oggi potrebbe non essere totalmente così. Pur non essendoci gesti d’amore evidente, la showgirl potrebbe aver deciso di riavvicinarsi ad uno dei suoi ex fidanzati.

Chi è l’ex fidanzato beccato con Belen Rodriguez

Il settimanale Oggi pubblica le foto di Belen Rodriguez in compagnia di Angelo Edoardo Galvano, l’ingegnere 35enne di origini siciliane con cui Belen ha avuto una storia vivendo il tutto con molta discrezione. A distanza di mesi dalla fine della relazione, i due sono stati pizzicati nuovamente insieme per le strade di Milano. Secondo quanto fa sapere Oggi, pare che i due abbiano anche pranzato insieme in un ristorante del capoluogo lombardo. Nessun bacio o abbraccio, ma un gesto tenero dell’ingegnere che, mentre passeggiavano, ha posato la mano sul braccio di lei.

Tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani, dunque, c’è un clamoroso ritorno di fiamma? Una domanda a cui, oggi, non c’è una risposta ufficiale. Quel che appare, tuttavia, è che Belen e l’ingegnere hanno mantenuto un ottimo rapporto vivendo il tutto nell’anonimato dal momento che lui non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo.