C’è un nuovo fidanzato per Belen Rodriguez? Le ultime indiscrezioni da Nicolò De Tomassi a Stefano Belingardi Clusoni.

Risulta forse monotono sottolinearlo ma Belen Rodriguez, nel corso degli anni, non ha mai ottenuto pause o tregue da parte della cronaca rosa. Il mondo del gossip non la perde di vista, sempre sotto la luce dei riflettori quando si tratta di nuovi amori presunti, liaison del passato e possibili ritorno di fiamma. Nell’ultimo periodo la showgirl ha tentato di preservare la sua sfera privata evitando la fuga di notizie sulle sue relazioni, eppure, di recente sembra che nel suo cuore sia tornato il sorriso: chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

In piena estate sembravano non esserci dubbi: ‘E’ Nicolò De Tomassi il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez’. L’architetto appassionato di sport – proprietario di un circolo di padel – secondo le indiscrezioni avrebbe conquistato il cuore della showgirl e conduttrice argentina. Tesi poi avvalorata dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi – come riporta Fanpage – che li ritraevano in attimi di tenerezze e vicinanza in acqua durante le vacanze in Sardegna.

Dal presunto flirt estivo con Nicolò De Tomassi agli ultimi rumor su Stefano Belingardi Clusoni: chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

Non solo Nicolò De Tomassi, un altro nome è stato accostato di recente a Belen Rodriguez in qualità di nuovo fidanzato. Secondo il portale Gay.it sarebbe Stefano Belingardi Clusoni la nuova fiamma della showgirl e conduttrice argentina. Quest’ultima avrebbe dunque archiviato la liaison di inizio agosto per vivere con particolare coinvolgimento la relazione con l’architetto, come avvalorato anche dai dettagli offerti sia dal settimanale Oggi che da Dagospia. “E’ pronta a raccontare a tutti del suo nuovo amore”, eppure a oggi non sembrano ancora arrivate conferme da parte dei diretti interessati.

Stefano Belingardi Clusoni è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Siamo nell’ambito dei rumor e delle indiscrezioni e, per questioni temporali relative alle voci, sembra che l’architetto sia riuscito a far breccia nel cuore della showgirl a dispetto della breve liaison precedente – sempre presunta – con Nicolò De Tomassi. Chissà che con la sua presenza a Ballando con le stelle 2025 come Ballerina per una notte non decida di raccontare la sua verità sul suo attuale status sentimentale.