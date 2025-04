Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Lei rompe il silenzio sul gossip da Fabio Fazio: “Sono single” Dopo l’addio a Mediaset ed un periodo lontano dal piccolo schermo a causa di problemi di salute, Belen Rodriguez è tornata in tv alla guida di Only Fun insieme ai PanPers e soprattutto è costantemente al centro del gossip. Alcuni siti parlano di un ritorno di fiamma con l’ex compagno Antonino Spinalbese mentre altri ipotizzano che ci sia del tenero con l’ex marito Stefano De Martino, di nuovo. Altri ancora, come Gabriele Parpiglia hanno lanciato l’indiscrezioni su un presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez.

Qual è la verità? Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? La showgirl argentina ha rotto il silenzio ospite a Che Tempo Che Fa. Durante la chiacchierata con Fabio Fazio si è sbilanciata sulla sua vita privata rivelando che in questo momento il suo cuore non batte per nessuno: “Sono single” e poi ha aggiunto: “Per la prima volta in vent’anni sono single. Ho cambiato rete, ho cambiato taglio, è tutto un momento di cambiamento”. Nei giorni scorsi, infatti, era Gabriele Parpiglia a rivelare che la showgirl argentina frequentasse un ‘uomo misterioso dal cognome importante’ ma, stando alle dichiarazioni della diretta interessata, pare che si tratti di un gossip infondato.

Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa, la gag di Fabio Fazio: “Puoi salire sulla scrivania”

L’ospitata della showgirl argentina a Che Tempo Che Fa ha lasciato il segno anche per una gag di Fabio Fazio con Belen Rodriguez. Il conduttore, partendo da alcune vecchie dichiarazioni del passato le ha chiesto se Luciana Littizzetto è ancora la sua preferita tra i comici e la Rodriguez ha confermato. A questo punto Fazio ha sorpreso tutti e l’ha invitata a salire sulla sua scrivania, proprio come fa la Littizzetto. Sornione e sibillino, Fazio, dice: “Voglio vedere la differenza”. Belen non se lo è fatto ripete due volte ed è salita sopra la scrivania. “Devo dire che è uguale. È tutto uguale” ha scherzato Fabio Fazio prima di concludere con una battuta pungente: “Se devi leggere la letterina (come Luciana Littizzetto, ndr) leggila lunga).”



