Belen Rodriguez ha dimenticato tutti i suoi ex e ha un nuovo fidanzato? Al suo fianco, spunta l'ex Uomini e Donne.

Belen Rodriguez continua ad essere uno dei personaggi più seguiti dai paparazzi. Sempre bellissima e in perfetta forma, la showgirl argentina che ha anche confessato di aver trascorso un periodo bruttissimo, sta trascorrendo le vacanze con i figli e le amiche. Diversamente dagli altri anni, la showgirl argentina ha scelto di staccarsi dalla famiglia e godersi l’estate al mare come sta mostrando lei stessa condividendo tanti contenuti social.

Se, tuttavia, nelle foto che pubblica su Instagram Belen appare sempre in compagnia di Luna, Santiago e delle amiche, i paparazzi l’hanno pizzicata anche in compagnia di un ragazzo. Qualche giorno fa, infatti, Deianira Marzano ha rivelato che la Rodriguez è stata vista da alcune sue follower in compagnia di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e donne nonché ex fidanzato di Guendalina Canessa. Oggi, i due sono stati nuovamente pizzicati insieme.

Belen Rodriguez insieme ad Andrea Foriglio: le foto di Chi

Nel numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 30 luglio 2025, spuntano le foto di Belen Rodriguez e Andrea Foriglio insieme al mare. Il magazine fa un resoconto dell’estate della showgirl argentina e racconta nuovi dettagli di quello che, per ora, è un incontro amichevole tra Belen e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

“Come sta andando l’estate di Belen? A giudicare da queste immagini, bene. È al mare in Sardegna con i suoi figli, qui la vediamo con Luna Marí, ed è in grandissima forma. Il suo sorriso, l’aria distesa, ne sono la prova. Ha incontrato anche Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e donne e osteopata. Prima di partire per le vacanze, è stata da Andrea, che è osteopata, per una seduta. E lo ha rivisto in spiaggia“.

