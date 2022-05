Belen Rodriguez/ “Ho chiamato mia figlia Luna Marì grazie a una canzone di Jovanotti”

L’intervista a Belen Rodriguez è stata riproposta a “Verissimo Story”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di domenica 8 maggio 2022. La showgirl argentina ha confessato di avere sempre bisogno di essere amata e di non essere d’accordo con le critiche nei confronti delle donne: “Dovrebbero smetterla di romperci… Anche noi siamo libere di cambiare partner come fanno gli uomini, non dovendo per forza essere giudicate. Se una donna non ama più, se una storia è finita, per quale motivo dobbiamo nasconderci e sopportare che ci facciano del male? Io mi sono sentita attaccata tantissimo e me ne sono sempre infischiata. Però, è un percorso che va affrontato ed è una violenza psicologica sbagliata”.

Successivamente, Belen Rodriguez ha riferito di essere totalmente innamorata della sua secondogenita Luna Marì (così come del suo primogenito Santiago): “Probabilmente ho pensato di chiamare mia figlia così per via della canzone di Lorenzo Jovanotti ‘Chiaro di luna’. Il parto? È andato benissimo con l’epidurale, non ho nemmeno urlato. La gravidanza invece è stata tosta, con molte nausee. Ero parecchio giù”.

BELEN RODRIGUEZ: “SANTIAGO HA UN’INTELLIGENZA SUPERIORE”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, Belen Rodriguez ha confessato che Santiago va fiero della sorellina Luna Marì: “La protegge, è un bambino di una sensibilità e di una intelligenza superiori. Non lo dico perché è mio figlio, ma perché è davvero così. Lui è un cucciolotto: la prima volta che ha visto Luna Marì era emozionato. Voleva subito prenderla in braccio e io ho pianto come una matta”.

Oggi Belen Rodriguez è una mamma single: “Mi sono fidanzata con i miei gatti, al momento. Sto bene, vivere da soli è più semplice. Ho convissuto per tanti anni, sono stata l’eterna ‘fidanzata di…’. Spesso e volentieri pecco di entusiasmo e me ne prendo la responsabilità. Dopo due delusioni, non è facile essere madre di due figli nati da due padri diversi. Ogni separazione è un lutto, ma gli ex non muoiono: è questa la differenza. Adesso sono d’accordo con Stefano e Antonino, affinché prendano i bambini lo stesso fine settimana. Mi organizzo, ma ho sofferto veramente tantissimo, anche se la seconda volta ho sofferto un pochino di meno perché ero già rodata dopo il primo divorzio. Spesso e volentieri penso che ci abbiano dato in mano un manuale del piffero: per quale motivo, quando siamo stati bambini, ci hanno spiegato che la felicità si trovi solo in una coppia, solo in un uomo, solo in una famiglia? Noi siamo delle mele intere, perché dobbiamo cercare l’altra metà?”.

