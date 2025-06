Belen Rodriguez di nuovo al centro del gossip. Questa volta, però, a far parlare non sono state le sue vicende sentimentali, bensì un gesto che ha fatto rapidamente il giro dei social. Di cosa si tratta? Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui mostra con orgoglio il suo pancione. Ricordiamo, infatti, che l’influencer è in attesa della sua prima figlia, frutto della sua relazione con il rapper Tony Effe. Tra i tanti “mi piace” ricevuti, è spuntato anche quello di Belen.

Belen Rodriguez e Cecilia, rapporto al capolinea?/ Retroscena bomba: "Belen assente all'evento della sorella"

Chiaramente, il “like” ha attirato l’attenzione soprattutto per i rapporti tutt’altro che sereni che le due hanno avuto in passato. Belen e Giulia, infatti, hanno avuto diversi disguidi, tra frecciatine e incomprensioni. In particolare, è noto il loro scontro social dopo l’inizio della relazione tra la De Lellis e l’ex di Belen, Andrea Iannone. All’epoca, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne minacciò addirittura di svelare “segreti” sulla showgirl argentina, pur non facendo riferimento diretto a lei.

Cecilia e Ignazio, continua lo scontro con Belen: clamorosa mossa social/ Rottura definitiva tra sorelle?

Belen Rodriguez sempre più distante dalla sorella Cecilia: dettagli

In realtà, è risaputo che i rapporti tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si siano distesi da tempo. Per questo motivo, il “like” non dovrebbe sorprendere più di tanto. Eppure, ha sollevato un polverone. Perché? Proprio come Giulia, anche Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, è in dolce attesa della sua prima figlia, con il marito Ignazio Moser. Eppure, a differenza di quanto accaduto con Giulia, Belen non ha messo alcun “mi piace” al post con cui Cecilia aveva annunciato la gravidanza. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle voci insistenti su una presunta lite tra le due sorelle.

Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Angelo Galvano?/ Beccati insieme mano nella mano

A quanto pare, infatti, i rapporti tra Belen e Cecilia sarebbero ai minimi storici, tanto che la showgirl argentina non avrebbe nemmeno commentato pubblicamente questo momento felice della sorella. Al contrario, ha scelto di supportare la sua ex “rivale” Giulia, lasciandole un mi piace. Secondo alcune indiscrezioni, alla base dell’allontanamento tra Belen e Cecilia, ci sarebbe proprio Moser. Pare infatti che Belen non approvi più Ignazio e che questo disaccordo avrebbe innescato una lite familiare, che perdura ancora oggi.