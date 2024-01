Belen Rodriguez: “Il lavoro? Non ho paura che trovino un’altra”/ “Il mio obiettivo non è il successo ma…”

Belen Rodriguez e l’addio al lavoro

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 10 gennaio, Belen Rodriguez si è raccontata a 360 gradi. Dal periodo buio che ha dovuto affrontare fino alla rinascita senza trascurare l’argomento lavoro. Dopo anni in cui è stata una protagonista indiscussa della televisione italiana, Belen ha deciso di lasciare il lavoro e mettere al primo posto il proprio benessere. Una scelta maturata nel corso di un periodo in cui sono crollate tutte quelle che, finora, erano state le sue certezze.

“Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”, dice la showgirl.

Belen Rodriguez e il futuro

Come sarà il futuro di Belen Rodriguez? “Vorrei fare 1500 cose, alcune cose stanno prendendo corpo. Il mio obiettivo non è il successo, ma essere una persona di valore ed essere felice. Ho letto una frase che mi è rimasta impressa ‘preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te è un problema loro’. Non sono una santa ma oggi so chi sono e cosa voglio“, spiega.

E conclude così: “Voglio che la mia coscienza, che la consapevolezza di non aver mai tradito me stessa, di aver sbagliato, ma di non aver mai fatto male a nessuno, siano più forti di quello che possono pensare gli altri”.

