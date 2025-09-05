Belen Rodriguez fan di Olly ed Emma: cos'ha scritto

Il 2 e il 4 settembre 2025 Olly ha tenuto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano due concerti sold-out, chiudendo in grande stile il suo tour estivo, Grande festa, consacrando il cantante genovese come uno degli artisti più seguiti del momento. Proprio durante la prima data, ha annunciato anche il suo primo live in uno stadio, e non uno qualunque. Difatti, il 18 giugno 2026 debutterà nello stadio Luigi Ferraris di Genova, sua città natale. Nel giro di poche ore, i biglietti sono andati a ruba, spingendo l’artista ad aggiungere immediatamente una seconda data, prevista per il 20 giugno 2026.

Angelina Mango torna a cantare dopo un anno: caos al concerto di Olly/ Fan: "Sta ancora male"

Durante i due show di Milano, il vincitore di Sanremo 2025 ha regalato al pubblico momenti indimenticabili anche grazie agli ospiti che lo hanno affianco sul palco, come Angelina Mango ed Emma Marrone. Il 2 settembre è stata la volta di Emma, con la quale ha cantato la hit estiva Ho voglia di te, mandando in tilt i 34 mila spettatori presenti all’Ippodromo. L’esibizione è diventata subito virale sui social, attirando anche l’attenzione di una vecchia conoscenza di Emma: Belen Rodriguez.

Emma Marrone ricorda il padre Rosario: "Mi sembri di averti perso tre secondi fa"/ Il messaggio commovente

Belen Rodriguez pazza di Olly: il commento

Com’è noto, in passato, Belen ed Emma sono state “rivali” a causa dello scandalo che le aveva viste coinvolte con Stefano De Martino. Con gli anni, però, le due si sono lasciate tutto alle spalle, mostrandosi insieme sia in tv che sui social. Negli ultimi mesi, poi, Belen non ha nascosto la sua simpatia per Olly, anzi in più di un’occasione ha espresso ammirazione per lui e sono anche stati paparazzati insieme, facendo nascere voci di presunti flirt. Così, quando ha visto Emma e Olly duettare sul palco, la showgirl argentina ha voluto dire la sua lasciando un commento di supporto: “Grandi!”.

Olly rompe il silenzio sul ‘caso’ del ristorante: polemica smorzata con una canzone/ “Paese incaz*ato…”