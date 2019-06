Belen Rodriguez/ Il sogno di Stefano De Martino: “Tra 20 anni? Ecco cosa vorrei…”

BELEN RODRIGUEZ: “SO FARE TUTTO SONO MAMMA”

“𝘚o fare tutto. Sono una mamma” scrive Belen Rodriguez su Instagram. Un messaggio che la showgirl ha scritto accanto ad una bellissima foto che la vede accanto a suo figlio Santiago. Stefano De Martino non è con loro: il ballerino è a Capri in queste ore e posta su Instagram bellissime immagini del luogo. Ma non manca un pensiero alla sua dolce metà. Stefano posta, tra un video e l’altro, un’immagine della sua Belen, scatto che giorni fa fece scalpore. Subito dopo è in barca e un bellissimo mare blu fa da cornice. Proprio l’habitat in cui il ballerino si vede tra 20 anni. Intervistato al Pitti Uomo di Firenze, ai microfoni di GQ, alla domanda “dove ti vedi tra 20 anni”, Stefano ha risposto: “Io sono Stefano De Martino e tra 20 anni mi vedo su una barchetta in mezzo al mare, a terra il meno possibile.” Questo il sogno di Stefano, ovviamente da condividere con la sua Belen.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO PIU’ AMATI CHE MAI

Stefano pensa a Belen, ma anche Belen non mette di pensare a Stefano quando lui è lontano. E questo suo lato così romantico e dolce piace al web. Tantissimi i commenti positivi e l’affetto che la showgirl argentina sta ricevendo negli ultimi giorni. Sono in tanti a trovarla oggi più bella che mai. “Ti ammiro come mamma come donna come artista o meglio vi ammiro e vi stimo come genitori – scrive un’utente sotto l’ultimo scatto postato su Instagram dalla Rodriguez – di questo magnifico bambino che sprizza serenità dai suoi occhi dai suoi sorrisi ed è senza dubbio merito vostro e della vostra intelligenza al di là di tutto”. Parole tanto belle quanto veritiere: Belen e Stefano stanno vivendo un periodo davvero speciale.

