Belen Rodriguez in arrivo il terzo figlio con Elio Lorenzoni?/ Lo scoop bomba sulla coppia

La storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni procede a gonfie vele; i due stanno passando una splendida vacanza alle Maldive, godendosi passione e relax. Nelle ultime ore, è iniziata a circolare la voce secondo cui la showgirl vorrebbe un terzo figlio dal suo nuovo compagno.

A lanciare l’indiscrezione, in esclusiva, è Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, che riporta le seguenti parole: “Voglio un figlio da lui è invece una frase che non nasce da versi di altri, ma direttamente dal cuore di Belen. Ci raccontano di averla sentita dire dalla Rodriguez qualche giorno prima della sua partenza per le Maldive con Elio. C’è chi ha già definito il viaggio la loro ‘luna di miele'”. Secondo la fonte, dunque, qualcuno avrebbe sentito pronunciare da Belen le fatidiche proprio alle Maldive. Non ci sono conferme, ma questo combacerebbe con l’anello di fidanzamento che la conduttrice ha indossato sui social i giorni scorsi. Certo, sono ancora tutte voci, ma qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni hanno iniziato la loro storia d’amore da circa cinque mesi, e dopo diverse paparazzate sono usciti allo scoperto. Sembra, però, che nelle ultime ore impazzi sui social l’ipotesi di nozze imminenti per la coppia. Per quale motivo? Il gesto social della showgirl ha creato diversi dubbi in merito.

Belen ha, infatti, mostrato un anello che gli ha donato la sua dolce metà e ha scritto: “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine. Sempre con coraggio e amore!” Ovviamente, questo ha fatto scattare il chiacchiericcio sul web. In molti, però, hanno criticato l’ex conduttrice de Le Iene per essere andata troppo veloce con Elio e di non essersi presa il tempo necessario per riflettere. Ci saranno davvero delle nozze?

