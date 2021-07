Belen Rodriguez in gran forma dopo il malore/ Tornata sul palco di Tu si que vales!

Solo poche ore fa, Belen Rodriguez ha allarmato i suoi fan svelando di essere stata male. La showgirl, che solo pochi giorni fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, ha deciso di tornare subito a lavorare. D’altronde sono appena ricominciate le riprese della nuova edizione di Tu sì que vales, programma del sabato sera autunnale di cui Belen è conduttrice insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Dopo pochi giorni insieme ai suoi cari e la piccola, Belen ha dunque lasciato l’Isola di Albarella per recarsi a lavoro, non senza Luna Marì e Antonino Spinalbese. Quì però, la showgirl ha accusato un malore che l’ha costretta ad abbandonare il palco di Canale 5 tornare immediatamente in albergo. Successivamente ha spiegato di aver fatto tre flebo perché disidratata e di non essere riuscita a proseguire con le riprese. Ora, però, come sta Belen?

Belen Rodriguez sta meglio: è già tornata a registrare Tu sì que vales!

Solo poche ore dopo, Belen Rodriguez ha deciso di tornare a lavoro. La showgirl argentina sembra essersi ripresa del tutto ed è dunque tornata a registrare Tu sì que vales. Nelle storie pubblicate su Instagram, si è mostrata infatti nei camerini, intenta a prepararsi per entrare in scena. Successivamente ha pubblicato un video in cui si mostra bellissima e in gran forma, con una minigonna nera e una camicetta azzurra. Immagini che hanno conquistato i fan affezionati, contenti di rivederla in gran forma e pronta a riprendere il ruolo di conduttrice di Canale 5. La rivedremo a settembre insieme a tutto il cast di giudici del programma.

