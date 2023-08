Belen Rodriguez in lacrime, fan preoccupati via social/ É colpa di Stefano de Martino?

Belen Rodriguez rompe il silenzio social, nel mezzo del gossip sulla rottura con Stefano De Martino

Belen Rodriguez vive un periodo di transizione importante, dal momento che si direbbe incerto il suo futuro lavorativo ed é, inoltre, al centro del gossip per via di Stefano De Martino. Nel mezzo della calda estate 2023, gli storici consorti vip e genitori del figlio primogenito Santiago sono un thread di discussione accesa per l’occhio pubblico e i media, con i continui aggiornamenti che vedrebbero la modella argentina e il conduttore tv protagonisti di una separazione, per effetto di una crisi d’amore. La sospetta rottura, l’ennesima tra i due consorti vip, tra le congetture formulate da esperti e amanti del gossip potrebbe essere insorta per via di un tradimento subito da parte di un coniuge, di cui sarebbe indicato come principale responsabile, Stefano. E, intanto, ad avvalorare la congettura che vedrebbe Stefano De Martino tacciato di aver tradito la moglie argentina, provocando la nuova rottura con lei, sono le lacrime versate via Instagram stories dalla modella.

Riattivatasi via Instagram stories, la modella argentina si lascia immortalare in un nuovo video, dalle vibes che si direbbero nostalgiche e non in uno status di felicità, almeno all’apparenza, per Belen. Dopo un pomeriggio di spensieratezza condivisa con i figli, in piscina, al tramonto Belen Rodriguez sfoggia delle lacrime in un video muto, che non presenta alcuna caption.

Stefano De Martino é il motivo della sofferenza di Belen Rodriguez?

Delle immagini dalla difficile lettura, per gli utenti attivi nel web, che in grande percentuale ora attribuirebbero a Stefano De Martino la colpa di quello che si direbbe un evidente stato di sofferenza di Belen Rodriguez che segue la preannunciata fine del matrimonio con il conduttore Rai.

“Basta con i mezzi uomini… Ora pensa a te Belen…”, si legge tra i vari messaggi degli utenti attivi via social, rispetto al gossip della sospetta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il sentiment predominante del web é che Belen Rodriguez sia molto legata all’ideale di una famiglia solida e unita e che Stefano De Martino, tendente all’infedeltà in amore, sia il motivo della sofferenza tra le lacrime della moglie.

