Belen Rodriguez, incidente hot a Le Iene/ Al vestito salta un bottone e…

Belen Rodriguez: incidente con l’abito a Le Iene

Anche Belen Rodriguez è stata vittima di un “wardrobe malfunction”, ovvero incidente da guardaroba. Nella puntata di ieri sera de Le Iene Belen ha indossato un abito viola molto aderente: quando Teo Mammucari le ha chiesto di rifare una mossa della coreografia precedente, a Belen è saltato un bottone del vestito all’altezza del seno. La conduttrice argentina si è subito accorta dell’incidente ed è scoppiata a ridere. Non riuscendo a richiudere l’abito, per gli ultimi tre minuti di trasmissione lo ha tenuto chiuso con le mani: “Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti”, ha commentato. Quest’anno Belen Rodriguez non è solo conduttrice de Le Iene ma anche inviata. Nelle precedenti puntata la showgirl argentina aveva dato appuntamento al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano dopo il servizio sull’illusione della perfezione estetica e la dismorfofobia.

Belen Rodriguez come Marina Abramovic

Seduta di fronte a loro come Marina Abramovic al Moma, Belen Rodriguez si è confrontata con chiunque volesse parlare con lei. Uno di loro ha criticato duramente la conduttrice: “Hai dichiarato poco tempo fa che guadagni come un calciatore. Prima mi eri simpatica, ma dopo questa non più. Per me sei stata una grandissima delusione perché è stata una pugnalata allo stomaco. Devi sapere che io sono disoccupato da 8 anni. Ho fatto tantissimi provini anche per la televisione. A questo punto trovo che sia davvero fuori luogo la frase che tu hai detto. Perché è stata una cosa molto brutta. Non è vero che non cerco lavoro. Ho fatto molti provini, anche per Tu Si Que Vales”. In modo molto diretto Belen ha risposto al suo interlocutore: “Mi spiace se ti ha ferito questa cosa, ma la verità è che io continuo a guadagnare quanto guadagnano i calciatori. Non capisco come mai ti dia fastidio. Se tu sei disoccupato non è un problema mio. E perdonami ma il provino a Tu Si Que Vales non è un lavoro. Quella può essere una possibilità”.

