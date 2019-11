Belen Rodriguez incinta?/ Confessione a Tu si que vales: “Un giorno avrò una bambina”

La voglia di maternità per Belen Rodriguez è davvero tanta. Lo conferma proprio la showgirl che nel corso della nuova puntata di Tu si que Vales ha ammesso di desiderare fortemente una bambina. La confessione arriva alla fine di una performance che vede protagonisti sul palco dello show del sabato sera una gruppo di giovanissimi atleti. La più giovane tra questi è una bambina di 9 anni dalle qualità già spiccare. Se ne accorgono i quattro giudici – che li approvano con 4 sì – ma anche la stessa Belen. Prima che il gruppo di piccolo atleti lasci lo studio, la Rodriguez ferma proprio la bambina di 9 anni e la fa sedere sulle sue gambe. “Sei straordinaria!” le dice la bellissima showgirl prima di stamparle un bacio sulla guancia. Poi, lasciandola andare via, confessa “Un giorno anch’io farò una bambina come te!”

Belen Rodriguez incinta? Lei spera: “Un giorno avrò una bambina così..”

Le parole di Belen Rodriguez a Tu si que Vales riaprono inevitabilmente quel gossip che aleggia ormai da mesi e, precisamente, dal ritorno di fiamma con suo marito Stefano De Martino. D’altronde la stessa Belen ha ammesso di desiderare un altro figlio e, ancor di più, una bambina. Cosa confermata anche da Stefano. Che i due stiano provando a dare un fratellino o una sorellina a Santiago pare cosa certa, che invece Belen sia attualmente incinta rimane difficile da poter dire con certezza. Il gossip in questione gira e rigira sul web ma al momento, dando anche un occhio alla splendida forma fisica della Rodriguez, rimane difficile confermare che sia in dolce attesa. Ciò che è certo è quanto palesato anche a Tu si que Vales: Belen vuole una bambina e anche presto. (Clicca qui per il video)

