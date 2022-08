Belen Rodriguez incinta del terzo figlio?/ Dal pancino alla scelta sugli impegni in TV: gli indizi

Belen Rodriguez incinta? Tutti gli indizi verso la conferma

È un’estate d’amore per Belen Rodriguez. La showgirl mostra sui social una genuina felicità dovuta sicuramente alla serenità familiare e al ritrovato amore con Stefano De Martino. I due stanno vivendo una nuova luna di miele e la showgirl non ne fa mistero, annunciando sui social di aver preso quattro chili “pure di felicità!”. Una dimostrazione di gioia ma per qualcuno anche un indizio dietro il quale si potrebbe celare un lieto annuncio in arrivo: la sua terza gravidanza.

E non sarebbe solo quella foto col pancino appena accennato e i quattro chili in più a farlo sospettare. Altri indizi che porterebbero a pensarlo li ha evidenziati NuovoTv nel numero in edicola questa settimana. Il primo è un avvistamento: “Durante una romantica gita in barca a Ponza con il compagno, la showgirl è stata avvistata mentre si toccava più volte, in modo protettivo, il pancino”, scrive il giornale diretto da Riccardo Signoretti.

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? Le scelte della conduttrice fanno sospettare

Un altro indizio di questa presunta terza gravidanza di Belen arriverebbe da scelte lavorative fatte dalla conduttrice: “Sul lavoro sembra aver rallentato. Pare che nella prossima stagione si dedicherà esclusivamente a Tu sì que vales, un programma che le permette di avere molto tempo libero, visto che viene registrato, quasi interamente, d’estate.”, si legge ancora sul settimanale.

Infine la Rodriguez avrebbe deciso, così come quando era incinta di Luna Marì, di trascorrere le vacanze all’isola di Albarella, lontana dalla movida e dal caos: “Belen in questi giorni si dedica più all’amore che alle registrazioni. E alle lunghe vacanze a Ibiza o in Sardegna, circondata da amici e locali alla moda, ha preferito la tranquillità dell’isola di Albarella, dove si è ritirata insieme a Stefano, ai genitori e ai due figli”. Gli indizi, dunque, non mancano; non resta che attendere la possibile conferma da Stefano e Belen.

