Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese?/ La conferma agli amici (e non solo)

Belen Rodriguez è incinta di Antonino Spinalbese? Ormai ce lo chiediamo da settimane, da quando i primi rumors e i primi gossip sono esplosi, ormai un mese fa, parlando di una gravidanza già al terzo mese e di una nascita in estate. I rumors hanno fatto storcere il naso ai fan che avrebbero voluto di nuovo un ritorno di fiamma e un lieto fine tra lei e Stefano de Martino, ma ha fatto felici tutti coloro che l’hanno vista piangere e soffrire per via della fine della loro relazione per la seconda volta. Quest’estate, Belen Rodriguez ha voltato pagina proprio e secondo quanto riporta Dandolo sul settimanale Oggi sembra che l’argentina sia al settimo cielo: “Sono felicisssima, non desidero altro. Ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”.

Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese?

Sullo stesso settimanale si legge che sarebbe proprio per via della gravidanza che i due si mostrerebbero felici sui social ormai dall’autunno confermando così la loro storia d’amore con tanto di baci, coccole e anche le vacanze con Santiago che, a quanto pare, adoro Antonino Spinalbese ed è felice per la sua mamma. I tre, insieme al resto del clan, ha passato le vacanze di Natale sulla neve in Trentino ed è proprio lì che i loro legami si sono fatti ancora più intensi nonostante la differenza di età, lei ha 36 anni e lui 25. Lo stesso Dandolo è pronta a riportare anche presunte dichiarazioni rilasciate da amici di Stasera tutto è possibile che confermerebbero che Stefano de Martino non sarebbe felice della situazione. Come andrà a finire questa volta per il triangolo?



