Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: “Sono al quinto mese”/ “Sento che…”

Belen Rodriguez è incinta di Antonino Spinalbese. Dopo settimane di rumors, gossip e indiscrezioni varie, arriva la conferma ufficiale. La showgirl argentina, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, in edicola dal 10 febbraio, annuncia la sua seconda gravidanza. “Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina”, ha annunciato la Rodriguez al magazine diretto da Alfonso Signorini posando insieme al fidanzato Antonino Spinalbese che le accarezza dolcemente il pancino. Felice, serena e innamorata dell’hair stylist che ha conquistato il suo cuore, Belen si lascia andare anche ad una tenera dichiarazione d’amore. “Per la prima volta amo un uomo gentile”, ammette la showgirl che, sui social, condivide spesso foto e video dedicati all’uomo che l’ha fatta innamorare nuovamente dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

ANTONINO SPINALBESE: “BELEN RODRIGUEZ TIRA FUORI QUELLO CHE AVEVO DENTRO”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, pur stando insieme da poco, formano una coppia molto amata dai fan che adorano vedere la showgirl argentina serena. Sempre sorridente, Belen che non ha mai negato di volere il secondo figlio, si sta godendo la seconda gravidanza sperando di poter diventare mamma di una bambina regalando così una sorellina al suo Santiago. Se Antonino le ha restituito nuovamente la serenità, Belen è riuscita a tirare fuori ciò che Spinalbese aveva dentro e che non era riuscito a tirare ancora fuori. A confermarlo è lui stesso che, posando con Belen sulla copertina del settimanale Chi, parlando del suo rapporto con la showgirl argentina, dice: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”. Un amore fresco quello che unisce Belen e Antonino che, presto, sarà coronato dalla nascita di un figlio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA