Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?/ “Ho preso quattro chili di felicità”

Belen Rodriguez e la foto con il pancino: cicogna in arrivo per lei e Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo una vacanza d’amore ad Albarella (Rovigo), insieme al piccolo Santiago e a Luna Marì. Come testimoniano le foto del servizio di Nuovo TV, sembra che la coppia abbia ritrovato la sua serenità con passione e complicità. Un particolare però, non sfugge al settimanale; una foto che la showgirl scatta davanti allo specchio, dove mostra forme più sinuose rispetto al solito.

La conduttrice stessa rivela: “Ho preso 4 chili. Pure di felicità“, queste le parole di Belen Rodriguez di cui si vede un lieve accenno di pancetta. Che sia già in dolce attesa del terzo figlio? Infondo, lei stessa aveva detto: “Magari non adesso, ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo. Forse perchè a casa mia siamo tre fratelli“. Anche Stefano ha dichiarato di volere un secondo bebè e dopo che la coppia si è ritrovata, non sarebbe poi così impensabile l’arrivo della cicogna. Infondo sono molti mesi che, dopo la fine della relazione di Belen con Antonino Spinalbese dal quale ha avuto la figlia Luna Marì, la coppia è di nuovo insieme e sembra più felice che mai.

Belen Rodriguez e il rapporto con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati mesi fa; tra loro è rimasto un rapporto molto freddo. A rompere il silenzio sulla fine della loro storia è proprio il parrucchiere in un’intervista su Chi in cui dichiara: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima era coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo perso la decisione di seguire le nostre sensazioni”.

A legare Belen e Antonino c’è solo la figlia Luna Marì: “Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia mentre lei diceva che si potevano fare entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta e vedevo solo quella. Non eravamo allineati“.

